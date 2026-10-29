В Кузбассе пройдёт масштабный турнир пилотов дронов – приглашаются все желающие

В Кузбассе объявлен набор пилотов для участия в федеральном проекте "На высоте" – всероссийском состязании пилотов дронов.

Участникам предоставят специальные учебные классы с дронами, очками пилотирования и инженерными наборами. Те, кто достигнет в проекте больших высот, смогут рассчитывать на официальное трудоустройство и серьёзную финансовую поддержку.

"Народный фронт Кузбасса" подчёркивает, что участвовать могут как опытные пилоты, так и новички. Не станет преградой и отсутствие в регионе классов для очных занятий: отбор можно пройти на симуляторе, не покидая родной город.

Отборочные уже идут, но в них ещё можно ворваться, оставив заявку на официальном сайте. Финал запланирован на июль 2027 года.

Освещать турнир будет телеканал ТНТ. Кроме того, трансляции будут доступны на RUTUBE.