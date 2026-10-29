Город в Иркутской области заливает из-за аварии

Из-за повреждений на сетях стоки выходят на поверхность. Это подтверждают фотографии от властей, а также данные прокуратуры. Ведомство уже проводит проверку в связи с частичным выходом вод из сети водоотведения на городских улицах.

По словам градоначальника, наиболее проблемные адреса уже отработаны. В порядок привели территории детских садов "Кораблик" и "Тополек", а также дома на улицах Речников, 46–48 и Халтурина, 81. Там коммунальные службы устранили последствия аварии.

– Уже отработаны адреса, по которым поступали обращения: детские сады "Кораблик" и "Тополек", дома на улицах Речников, 46-48 и Халтурина, 81. Там проблемы устранены, – отметил мэр города.

Кроме того, Сергей Анисимов призвал горожан ответственно относиться к канализации. Он попросил не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, крупные остатки еды и прочий мусор. Такие предметы забивают трубы и могут стать причиной новых коммунальных аварий. Ситуация в городе находится на контроле властей. Об этом пишет sibnovosti.ru.