Снова день жестянщика: природа устроит в Кузбассе сущий кошмар на выходных

В последние дни октября в Кузбассе температура будет скакать от слабого "минуса" до небольшого "плюса", что грозит непредсказуемыми последствиями.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 30 октября, в Кемерове уличный градусник покажет –1,+1°C, а днём +1,+3°C. Пройдут снегопады, мокрые снегопады и дожди. Скорость ветра 14 м/с.

В целом по региону ночью –2,+3°C, днём 0,+5°C. Тоже ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололёдные явления.

В субботу в ночное время похолодает до –4,+1°C, в дневное время потеплеет до –1,+4°C. В воскресенье прогнозируются похожие колебания температур. Также все выходные предвещают снег, мокрый снег и дождь.

Такая погода – крайне опасная для автомобилистов и пешеходов. Как объясняют в ГИБДД, вода при колебаниях температур около ноля то тает, то замерзает, что приводит к постоянному изменению силы сцепления шин с асфальтом. Многократно увеличивается остановочный путь при торможении. Если резина летняя, то последствия могут быть ещё печальнее. А ещё ледяная корка на дорогах может сильно слепить, отчего сложно смотреть на дорогу.

Кузбасским водителям нужно быть предельно осторожными, чтобы не устроить очередной день жестянщика.