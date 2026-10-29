Не уступил "скорой": в Нижневартовске водитель иномарки устроил ДТП и сам пострадал

Авария случилась вечером 27 октября в Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской. 51-летний мужчина за рулем Great Wall проезжал регулируемый перекресток, не уступил дорогу и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате происшествия травмы получил сам водитель-виновник. Для Югры это стало единственным ДТП с пострадавшими за последние двое суток.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть особенно внимательными на перекрестках. Специалисты отмечают, что даже при разрешающем сигнале светофора необходимо убедиться в безопасности маневра и оценить дорожную обстановку, чтобы предотвратить аварию.

– Даже если горит разрешающий сигнал светофора, важно убедиться в безопасности маневра и контролировать дорожную обстановку, – подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, за минувшие двое суток в округе инспекторы выявили 13 нетрезвых водителей. Еще 144 автомобилиста попались на выезде на встречную полосу, а 72 водителя пренебрегли правилами перевозки юных пассажиров. Об этом пишет Ugra-news.ru.