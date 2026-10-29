Двое суток за побои: агрессор из Новосибирска вышел на свободу, а его жена ищет защиты у адвокатов

Напомним, инцидент произошел вечером 20 октября. 48-летний мужчина избивал супругу в квартире и подъезде многоэтажки, пока она держала на руках их маленького сына. Женщине удалось укрыться вместе с ребенком у соседей. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали дебошира и доставили его в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, позже суд назначил двое суток ареста.

– Штрафа никакого не было. Двое суток административного ареста по статье 20.1 КоАП РФ, – сообщили КП-Новосибирск в Кировском районном суде.

После случившегося женщину и ребенка доставили в медучреждение. В Следственном комитете отмечали, что у обоих диагностировали травмы, но угрозы жизни не было. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Ранее соседка рассказывала, что пострадавшая написала два заявления и собиралась разводиться с мужем, а семья планировала съехать из съемной квартиры.

Теперь соседка сообщила, что огласка не помогла женщине решить ситуацию. Сейчас сибирячка опасается за жизнь себя и своего ребенка. По словам соседки, пострадавшая намерена предпринимать дальнейшие действия с помощью адвокатов.