На одного работодателя – почти 10 соискателей: что происходит на рынке труда в России

Авито Работа представила аналитический дайджест по итогам III квартала 2026 года, посвящённый ситуации на рынке труда и вахтовой занятости. Согласно исследованию, дефицит кадров в России постепенно сокращается, однако число работников не увеличивается. Индекс конкуренции составил 9,8 соискателя на одного работодателя – на 10% больше, чем годом ранее. Медиана зарплатных предложений достигла 82 тысяч рублей в месяц, увеличившись за год на 17%.
Нехватка кадров смягчается, но людей больше не стало
Согласно мониторингу предприятий Банка России, нехватка работников снижается восьмой квартал подряд. По сравнению с пиком в III квартале 2024 года дефицит кадров сократился почти вдвое. Наиболее заметно ситуация изменилась в обрабатывающей промышленности. При этом в сельском хозяйстве, энергетике и водоснабжении нехватка сотрудников остаётся острее, чем в среднем по экономике.
По данным Росстата, в августе 2026 года уровень безработицы составил 2,2%. Для сравнения: в мае он достигал исторического минимума в 2,1%. Показатель занятости составил 61,8%, а численность экономически активного населения – 76,7 млн человек. В августе 2017 года она составляла 77,2 млн.
Рост числа соискателей на одного работодателя связан прежде всего с более сдержанным наймом. В сентябре количество вакансий на платформе выросло на 8% по сравнению с августом, однако это сезонная динамика. Планы компаний по найму на IV квартал немного увеличились, но остались на минимальном уровне с 2020 года.
Зарплатные предложения растут, в лидерах – рабочие специальности
Медиана зарплатных предложений в III квартале составила 82 тысячи рублей в месяц. Нижний квартиль – уровень, ниже которого находится четверть предложений, – достиг 55 тысяч рублей, увеличившись за год на 15%. В дайджесте отмечается, что рост зарплатных предложений опережает инфляцию, которая в приведённых данных составляет 6,2%.
Особенно заметно увеличились предложения для представителей рабочих профессий. В вакансиях с полной занятостью водителям грузового транспорта предлагали в среднем 133 тысячи рублей в месяц – на 31% больше, чем годом ранее. Для электрогазосварщиков медианное предложение составило 106 тысяч рублей (+20%), для кровельщиков – 99 тысяч (+20%), для обивщиков – 103 тысячи рублей (+19%).
– Рынок труда остыл, но свободных людей на нём не прибавилось. Индекс конкуренции 9,8 соискателя на одного работодателя – это следствие более сдержанного спроса, а не притока новых кандидатов: безработица держится у исторического минимума, а рабочая сила не растёт. Сентябрьское оживление сезонное, год к году активность ниже прошлогодней. При этом зарплатные предложения продолжают расти и обгоняют инфляцию, особенно в рабочих профессиях. Когда спрос вернётся, людей на месте будет не больше, чем сейчас, и главным вопросом станет, где их искать, – комментирует руководитель аналитического центра Авито Работы Кристина Костина.
Вахтовая работа востребована круглый год
Ещё одна тенденция, отмеченная в дайджесте, – сокращение сезонных колебаний вахтового найма. В 2026 году разница между самым активным и наиболее спокойным месяцами уменьшилась вдвое.
Количество работодателей, нанимающих вахтовиков, увеличилось в строительстве на 17%, в сервисе – на 12%, в складской логистике – на 6%. Медианное зарплатное предложение в вахтовых вакансиях составило 178 тысяч рублей в месяц против 82 тысяч рублей для полной занятости в целом.
Согласно опросу 10 тысяч респондентов, проведённому в августе 2026 года, 43% работающих россиян открыты к вахтовому методу: 17% уже работали или работают вахтой, ещё 26% рассматривают такую возможность.
За январь–июль вахтовые вакансии заинтересовали 2,7 млн соискателей. Почти половина откликов (48%) пришлась на вакансии в своём или соседнем регионе. Больше всего откликов получили предложения в Москве и Московской области – 594 тысячи. Среди других направлений – Ямал с 77 тысячами откликов и Якутия с 48 тысячами.
Основная доля откликов на вахтовые вакансии пришлась на строительство (33%), складскую логистику (26%) и сервис (20%).
* В дайджесте использованы данные платформы за 2023–2026 годы, результаты опроса 10 тысяч респондентов в августе 2026 года, статистика Росстата и мониторинг предприятий Банка России.