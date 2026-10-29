На одного работодателя – почти 10 соискателей: что происходит на рынке труда в России

Нехватка кадров смягчается, но людей больше не стало

Согласно мониторингу предприятий Банка России, нехватка работников снижается восьмой квартал подряд. По сравнению с пиком в III квартале 2024 года дефицит кадров сократился почти вдвое. Наиболее заметно ситуация изменилась в обрабатывающей промышленности. При этом в сельском хозяйстве, энергетике и водоснабжении нехватка сотрудников остаётся острее, чем в среднем по экономике.

По данным Росстата, в августе 2026 года уровень безработицы составил 2,2%. Для сравнения: в мае он достигал исторического минимума в 2,1%. Показатель занятости составил 61,8%, а численность экономически активного населения – 76,7 млн человек. В августе 2017 года она составляла 77,2 млн.

Рост числа соискателей на одного работодателя связан прежде всего с более сдержанным наймом. В сентябре количество вакансий на платформе выросло на 8% по сравнению с августом, однако это сезонная динамика. Планы компаний по найму на IV квартал немного увеличились, но остались на минимальном уровне с 2020 года.