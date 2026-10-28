В Кемерове полностью сгорела "Газель" – огненное видео

В кузбасской столице самопроизвольно загорелась машина. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
В среду, 28 октября, в Кемерове на подъезде к Кедровке вспыхнула "ГАЗель", рассказал пользователь соцсетей. По его словам, люди, находившиеся в автомобиле, успели покинуть его.
В областном МЧС сайту VSE42.Ru пояснили, что "ГАЗель Соболь" горела по всей площади открытым пламенем.
– В результате пожара автомобиль обгорел на всей площади внутри и снаружи. Травмированных и погибших нет, – сказали в ведомстве.
Тушили автофургон четыре спасателя на одной единице техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования автомобиля.