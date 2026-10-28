Погрузчик без прав врезался в авто в Екатеринбурге: пострадал годовалый ребенок

Авария произошла на улице Начдива Онуфриева. Мужчина за рулем экскаватора-погрузчика выезжал с прилегающей территории и поворачивал направо. Он не учел дорожные условия, выбрал слишком высокую скорость и врезался в попутный Geely. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В момент столкновения в салоне легковушки находился годовалый ребенок. Мальчик сидел сзади слева в детском кресле и был пристегнут. Медики увезли его в больницу №9, но после осмотра отпустили домой. Также пострадала 35-летняя женщина, управлявшая Geely. Ее доставили в больницу №24, где после обследования разрешили покинуть медучреждение.

– За рулем спецтехники находился 23-летний мужчина со стажем вождения 5 лет. Ранее он уже шесть раз привлекался к административной ответственности, – говорится в сообщении.

На момент аварии он был трезв. Управлявшая Geely женщина имеет стаж 14 лет и девять эпизодов привлечения к административной ответственности. Опьянения у нее также не зафиксировали.

На месте ДТП правоохранители выполнили все процессуальные действия. В отношении водителя погрузчика составили материалы сразу по нескольким нарушениям: он не уступил дорогу, управлял техникой без прав, а также эксплуатировал машину с неисправностями и нарушением светопропускаемости стекол. Проверка по факту аварии продолжается. Об этом пишет Tagilcity.