"Первая в моей жизни": чем занималась Ольга Бузова в Кузбассе - видео

Третий выпуск шоу "Ольга Вузова. Колледжи", в котором Ольга Бузова посещает разные учебные заведения России, посвятили Кузнецкому индустриальному техникуму в Новокузнецке.

В начале выпуска Бузова расхватила Новокузнецк и его металлургию, назвав город при этом столицей Кузбасса.

Далее звёздная гостья захотела выяснить, чем же занимаются студенты в инновационном учреждении. Совершенно случайно сразу на входе она повстречала студента, который занимается аддитивными технологиями, и моментально заинтересовалась этим направлением.

Бузова в результате четыре часа печатала на 3D-принтере крупную шестерёнку, которая по легенде шоу срочно потребовалась для спасения полярников на далёкой станции.

– Первая шестерёнка в моей жизни! – похвасталась Бузова.

В результате деталь была успешно распечатана и вставлена в специальное устройство. Условные полярники и даже их собака были успешно спасены.

Под конец шоу звезда признала, что современная техника позволяет творить чудеса, если руки растут из нужного места. И пошутила, что если с руками беда, то для девушки есть два пути: выйти замуж или пойти в Кузнецкий индустриальный техникум, где всему научат.