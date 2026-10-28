Нашел дневник и убил: в Краснодаре ревнивец расправился с женой - жуткие подробности

Все произошло в Краснодаре в начале 2026 года. После 13 лет совместной жизни мужчина обнаружил личный дневник жены и ее переписку с другим.

10 февраля мужчина, по версии следствия, приехал в офис жены. В кабинете в этот момент находилась уборщица. Увидев супруга, женщина испугалась и попыталась вызвать охрану, однако тревожной кнопки в здании не оказалось. Сотрудница попыталась успокоить агрессора, а затем вышла в коридор, чтобы снизить напряжение. Это решение трагически совпало с моментом нападения: спустя минуту офис огласил женский крик.

Коллеги, прибежавшие на помощь, увидели страшную картину: женщина лежала на полу в луже крови. Мужчины в кабинете уже не было. Он вернулся к машине, где его ждал племянник, и будничным тоном сообщил, что "окончательно расстался с супругой". По дороге он выбросил телефон убитой в реку и вызвал такси в аэропорт, планируя скрыться.

– Благодаря показаниям племянника, записям с камер видеонаблюдения и транзакциям по банковским картам, местонахождение подозреваемого было установлено в течение суток, – говорится в сообщении.

В суде мужчина избрал тактику частичного отрицания. Он заявил, что не помнит момент нападения, ссылаясь на состояние аффекта. По его словам, нож с собой он носил для обрезки роз на даче и взял его в офис случайно.

Однако судмедэксперты зафиксировали около семи ножевых ранений. Удары были нанесены с высокой точностью и силой – в область сердца и легкого. Характер повреждений исключал версию о случайном или неосторожном причинении смерти. Суд квалифицировал действия мужчины как умышленное убийство, назначив 9 лет лишения свободы. Об этом пишет KubanPress.