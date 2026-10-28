На Урале монстр-сосед столкнул беременную женщину с лестницы - подробности

Правоохранители начали разбирательство после того, как жильцы многоэтажного дома в Асбесте пожаловались на своего соседа. По словам людей, мужчина на протяжении нескольких лет целенаправленно провоцирует конфликты. Он регулярно устраивает скандалы, снимает реакцию окружающих на камеру телефона, а затем использует эти записи в суде, требуя выплат компенсаций. Такое поведение превратило жизнь в подъезде в настоящую войну, о чем горожане и рассказали в социальных сетях.

Следователям предстоит проверить все озвученные факты и дать им правовую оценку. В ходе проверки особенно заинтересовал эпизод с участием беременной женщины.

– Жители утверждают, что во время конфликта ее столкнули с лестницы. После этого женщине потребовалась помощь врачей, – говорится в сообщении.

Инцидент вызвал общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным представить подробный доклад о ходе расследования и принятых мерах. Об этом пишет Tagilcity.