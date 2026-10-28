Где не потерять в деньгах: названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

По данным аналитиков, наибольшую финансовую выгоду принесут месяцы, в которых насчитывается 22 рабочих дня. К ним относятся апрель, сентябрь, июль, декабрь, август и март. В этот период разница между обычной зарплатой и отпускными будет минимальной, поэтому личный бюджет не пострадает.

– Наиболее удачными для отпуска в финансовом плане будут месяцы с 22 рабочими днями. В них разница между привычной зарплатой и отпускными будет минимальной, – говорится в сообщении SuperJob, которое цитирует ТАСС.

К финансово выгодным вариантам специалисты также отнесли июнь и октябрь – в каждом из этих месяцев по 21 рабочему дню. Менее удачным выбором станет ноябрь с 20 рабочими днями, а также февраль и май, в которых их будет по 19.

Самым невыгодным для отпуска в исследовании назван январь – на него приходится лишь 15 рабочих дней. Как пояснили в SuperJob, чем меньше рабочих дней в месяце, тем существеннее разница между дневным заработком сотрудника и отпускными, а значит, выше вероятность потерять в доходе. Об этом пишет "РосБалт".