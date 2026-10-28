Машина рухнула с кузбасского моста в реку – видео с места аварии

В Кузбассе водитель иномарки не вписался в мост и поплатился.
В Осинниках машина улетела в реку с моста, сообщает в среду пользователь соцсетей.
– Район церкви, Осинники. Осторожнее за рулём! – сказал автор публикации, показав видео с последствиями.
Судя по кадрам, иномарка рухнула в воду и приземлилась на колёса. К счастью, вода там не очень глубокая, и машина не утонула. Есть ли пострадавшие, очевидец не знает.
В областной ГИБДД сайту VSE42.Ru пояснили, что обстоятельства ДТП выясняются.
видео: тг / Подслушано Осинники и Калтан