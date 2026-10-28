Выходные близко: как отдыхаем на ноябрьские праздники

В этом году ноябрь не порадует россиян длинными выходными. Согласно официальному постановлению правительства, ждет всего один дополнительный выходной – 4 ноября.
В этом году ноябрь не порадует длинными выходными. Согласно официальному постановлению правительства, нас ждет всего один дополнительный выходной – 4 ноября. Об этом сообщается в официальных документах.
Как говорится в постановлении, никаких переносов и длинных уик-эндов в этом месяце не предусмотрено. Однако есть и приятная новость: рабочих суббот в ноябре не предвидится. Это значит, что график останется стандартным – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными.
Главный праздник месяца – День народного единства – выпадает на среду, 4 ноября. Это и будет выходной. Таким образом, россияне смогут отдохнуть в середине недели, а затем вернуться к привычному рабочему ритму.
Важный нюанс: вторник, 3 ноября, станет предпраздничным днем. По Трудовому кодексу, он будет сокращен на один час. Об этом пишет "Восток-Медиа".