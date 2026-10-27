Никакого волшебства: поезд Деда Мороза объедет Кузбасс стороной

Поезд Деда Мороза объедет Кузбасс стороной, следует из анонса РЖД, сделанного во вторник.

На официальном сайте поезда сказано, что 26 ноября праздничный состав прибудет в Томск, на следующий день – в Новосибирск, 28 ноября – в Омск, а потом тут же резко двинется на север и стремглав помчится из Сибири. В результате 30 ноября уже будет радовать детвору Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе.

Начнёт же своё великое путешествие поезд Деда Мороза 8 ноября в Великом Устюге, объедет половину России – 64 города – и 9 января вернётся в изначальную точку.

Напомним, в прошлом году поезд Деда Мороза приезжал в Кемерово. Горожане смогли погрузиться в атмосферу настоящей сказки. Увы, в этом году волшебство отменяется.