Общество

Первую в кемеровской зоне КРТ высотку сдадут позже планируемого

Первый многоэтажный дом в зоне комплексного развития застроенной территории в Кемерове не сдадут в октябре, хотя летом на это рассчитывали.

Высотку в ЖК "Наследие", которая станет первой в зоне КРТ в заискитимье, сдадут в ближайшие месяцы, рассказал губернатор Илья Середюк, показывая стройку заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который во вторник прибыл в Кемерово с рабочим визитом.

– Дом должны сдать до конца года, – сказал глава региона.

Напомним, в июле застройщик сообщал, что сдать дом планируется в октябре. Уже на тот момент все 240 квартир в 25-этажном доме были раскуплены.

Вид на город с верхнего этажа. 31 июля 2026 года

Губернатор доложил высокому гостю, что всего в Кемерове под КРТ выделено 540 гектаров – рекорд России. Появятся 23 новых микрорайона с 3,4 млн кв. метров жилья, где смогут жить около 120 тысяч человек.

Фото: Администрация Кемеровской области, VSE42.Ru
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