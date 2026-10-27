Первую в кемеровской зоне КРТ высотку сдадут позже планируемого

Высотку в ЖК "Наследие", которая станет первой в зоне КРТ в заискитимье, сдадут в ближайшие месяцы, рассказал губернатор Илья Середюк, показывая стройку заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который во вторник прибыл в Кемерово с рабочим визитом.

– Дом должны сдать до конца года, – сказал глава региона.

Напомним, в июле застройщик сообщал, что сдать дом планируется в октябре. Уже на тот момент все 240 квартир в 25-этажном доме были раскуплены.