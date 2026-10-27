"Ходят легенды": пилот жёстко высмеял "деревенскую" взлётную полосу-гармошку в Кузбассе

Пилот Евгений Мольков опубликовал в запрещенной соцсети видео с моментом взлета из Новокузнецка.

– Одна из самых убитых полос, которую я когда-либо видел. Об этой полосе ходят легенды в авиационном Мире, – написал он.

На опубликованных кадрах видно, как самолёт жутко трясёт во время движения по полосе.

В комментариях пользователи вспомнили и аэропорт Кемерова, сравнив состояние полос в двух городах.

– Ну, Кемерово и Новокузнецк могут посоревноваться, – написал один из комментаторов.

Другой пользователь пошутил и о состоянии дорог в целом:

– Это вы ещё по нашим дорогам не ездили.

Нашлись и те, кто считает, что в Кемерове ситуация ещё хуже.

– В Кемерово еще веселее. Стоит наведаться в Кемерово. Полоса еще больше похожа на стиральную доску, так еще и укорочена, – поделился комментатор.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU публиковала большой материал, в котором сравнивала два кузбасских аэропорта – "Полный улёт: сравниваем аэропорты Кемерова и Новокузнецка – кто круче".