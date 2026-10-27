Пятеро погибли в 56 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 19 по 26 октября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 572 нарушения правил дорожного движения: 194 – среди пешеходов, 4 378 – среди водителей.
- 145 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 224 – попались на езде без прав;
- 101 – выехал на встречную полосу там, где это запрещено;
- 174 – нарушили правила перевозки детей;
- 273 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 125 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 153 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 221 – не пропустил пешехода.
Произошло 56 ДТП, в которых 5 человек погиб и 72 травмированы.
В посёлке Шерегеш попался на нарушениях 56-летний мужчина, катавшийся по улицам на снегоходе. На водителя составлены протоколы о езде без прав (предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей), нарушении правил установки государственных знаков (штраф 5 000 рублей или лишение прав до 3 месяцев), нарушении применения средств защиты (штраф 1 500 рублей).
Госавтоинспекция напоминает, что для управления снегоходом и другой сезонной техникой нужны соответствующие права и соблюдение всех требований безопасности.
В преддверии каникул инспекторы Кемеровского округа вместе с руководителем Кузбасского детско-юношеского центра БДД Людмилой Купреевой поговорили с девятиклассниками в Ясногорской школе.
Начальник окружной Госавтоинспекции Александр Боровков рассказал ребятам о ситуации с аварийностью, привёл статистику ДТП и объяснил, какие нарушения чаще всего приводят к авариям.
Подросткам напомнили, что управление мототехникой требует соответствующих прав и навыков, а поездки без подготовки могут закончиться травмами.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль Opel. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у водителя нет, а на автомобиль установлены подложные номера.
На автомобилиста составлены протоколы о езде без прав, регистрации на машину и полиса ОСАГО, установке подложных номеров, езде на автомобиле с подложными номерами, а также о нарушении правил перевозки детей.
Общая сумма штрафов может составить 24 100 рублей. Иномарку поместили на спецстоянку.
С родителям воспитанников обсудили детский дорожно-транспортный травматизм. Взрослым напомнили, что именно они служат главным примером для своих чад.
На встрече затронули темы правильной перевозки детей, необходимости пристально следить за малышами вблизи проезжей части и размещать на одежде в тёмное время суток световозвращающие элементы, а также разобрали типичные ошибки родителей на дороге.
Всем родителям вручены памятки с основными правилами безопасности дорожного движения.