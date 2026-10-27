Пятеро погибли в 56 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

В Шерегеше сотрудники ГАИ пресекли нарушение ПДД водителем снегохода

В посёлке Шерегеш попался на нарушениях 56-летний мужчина, катавшийся по улицам на снегоходе. На водителя составлены протоколы о езде без прав (предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей), нарушении правил установки государственных знаков (штраф 5 000 рублей или лишение прав до 3 месяцев), нарушении применения средств защиты (штраф 1 500 рублей).

Госавтоинспекция напоминает, что для управления снегоходом и другой сезонной техникой нужны соответствующие права и соблюдение всех требований безопасности.