Происшествия

Пятеро погибли в 56 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 19 по 26 октября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 572 нарушения правил дорожного движения: 194 – среди пешеходов, 4 378 – среди водителей.

  • 145 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
  • 224 – попались на езде без прав;
  • 101 – выехал на встречную полосу там, где это запрещено;
  • 174 – нарушили правила перевозки детей;
  • 273 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
  • 125 – нарушили правила проезда перекрёстков;
  • 153 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
  • 221 – не пропустил пешехода.

Произошло 56 ДТП, в которых 5 человек погиб и 72 травмированы.

В Шерегеше сотрудники ГАИ пресекли нарушение ПДД водителем снегохода

В посёлке Шерегеш попался на нарушениях 56-летний мужчина, катавшийся по улицам на снегоходе. На водителя составлены протоколы о езде без прав (предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей), нарушении правил установки государственных знаков (штраф 5 000 рублей или лишение прав до 3 месяцев), нарушении применения средств защиты (штраф 1 500 рублей).

Госавтоинспекция напоминает, что для управления снегоходом и другой сезонной техникой нужны соответствующие права и соблюдение всех требований безопасности.

Сотрудники ГАИ побеседовали с учениками Ясногорской школы

В преддверии каникул инспекторы Кемеровского округа вместе с руководителем Кузбасского детско-юношеского центра БДД Людмилой Купреевой поговорили с девятиклассниками в Ясногорской школе.

Начальник окружной Госавтоинспекции Александр Боровков рассказал ребятам о ситуации с аварийностью, привёл статистику ДТП и объяснил, какие нарушения чаще всего приводят к авариям.

Подросткам напомнили, что управление мототехникой требует соответствующих прав и навыков, а поездки без подготовки могут закончиться травмами.

В Топках пойман грубый нарушитель, не имеющий прав

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Opel. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у водителя нет, а на автомобиль установлены подложные номера.

На автомобилиста составлены протоколы о езде без прав, регистрации на машину и полиса ОСАГО, установке подложных номеров, езде на автомобиле с подложными номерами, а также о нарушении правил перевозки детей.

Общая сумма штрафов может составить 24 100 рублей. Иномарку поместили на спецстоянку.

Сотрудники ГАИ Новокузнецкого округа провели встречу в Загорском детсаду

С родителям воспитанников обсудили детский дорожно-транспортный травматизм. Взрослым напомнили, что именно они служат главным примером для своих чад.

На встрече затронули темы правильной перевозки детей, необходимости пристально следить за малышами вблизи проезжей части и размещать на одежде в тёмное время суток световозвращающие элементы, а также разобрали типичные ошибки родителей на дороге.

Всем родителям вручены памятки с основными правилами безопасности дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса
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