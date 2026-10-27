В Кузбассе замдиректор ж/д компании попался на серьезном подкупе – подробности

В Кузбассе перед судом предстанет 53-летний заместитель директора компании, занимающейся железнодорожными перевозками по собственным железнодорожным подъездным путям.

По версии следствия, в декабре 2018 года он заплатил руководителю учебного центра более 60 тысяч рублей за документы об обучении 11 сотрудников, которые на самом деле не проходили подготовку и проверку знаний.

Документы должны были подтверждать обучение работников по специальности "Машинист железнодорожно-строительных машин 5 разряда".

– Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего), – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уголовное дело направили в суд.

-Уголовное дело в отношении директора учебного центра рассмотрено в суде, вынесен приговор, – уточняет Восточное МСУТ СК России.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что двух коммерсантов обвинили в подкупе Филармонии Кузбасса. Мужчинам удалось избежать отправки в СИЗО.