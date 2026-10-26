В Кемерове по подъездам бродит «дух», который ломает двери

В соцсетях Кемерова разошлась необычная публикация. По словам местных жителей, в подъездах Рудничного района завёлся... кто-то странный.
В соцсетях Кемерова распространилась необычная публикация. По словам местных жителей, в подъездах Рудничного района завёлся настоящий "дух" – правда, с пледом и вполне человеческими замашками.
– Вот такое не очень доброе привидение ходит по подъездам Рудничного района Кемерова, ломает домофоны, пинает двери. Будьте бдительны, – говорится в сообщении.
На видеозаписи действительно можно заметить молодого человека. Он укрылся пледом от камер, пинает дверь и убегает по этажам вниз. Судя по всему, "привидение" – это вовсе не мистическое существо, а вполне реальный хулиган, который выбрал себе странный способ развлечения.