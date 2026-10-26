В Екатеринбурге арестовали главу следственного отдела СК

Как стало известно "КП-Екатеринбург", расследованием уголовного дела по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере занимается четвертое Главное следственное управление СК России. По ходатайству следствия, силовика взяли под стражу на два месяца, до 22 декабря.

По данным издания, полковника задержали 23 октября оперативники ФСБ. По неофициальной информации, он получил порядка 3 миллионов рублей за прекращение уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении группы обнальщиков. Материалы по этому делу ранее были переданы в Октябрьский следственный отдел из УФСБ по Свердловской области.

По данным собеседника, вместе с подозреваемым был задержан следователь по особо важным делам четвертого отдела СУ СКР по Свердловской области. Однако позже его отпустили в качестве свидетеля.

Официальные представители свердловского управления СК воздерживаются от комментариев. На сайте ведомства подозреваемый по-прежнему значится руководителем следственного отдела. В пресс-службе Следственного комитета России также отказались комментировать ход расследования.

Напомним, что до назначения в Октябрьский отдел полковник служил в Новой Ляле, Реже, Тавде и Нижнем Тагиле. В 2019 году он возглавил Верх-Исетский районный отдел СК по Екатеринбургу, а затем был переведен на текущую должность.