"Мне не понравился ее презрительный взгляд": с айтишника, обвиняемого в убийстве пенсионерки, требуют 15 млн

Трагедия произошла 26 апреля. Пенсионерка приехала в Екатеринбург на маникюр, а затем собиралась отправиться на электричке к подруге. Следствие вышло на след обвиняемого лишь спустя полтора года. В сентябре региональное управление ФСБ проанализировало данные биллинга сотовой вышки рядом с местом преступления. Выяснилось, что телефон мужчины фиксировался вблизи станции, а после этого пропал из сети.

Задержали екатеринбуржца 8 октября, когда он пришел в военкомат. На допросе мужчина признался в содеянном и объяснил мотив. По его словам, он носил с собой длинный нож для "самообороны", так как у него сломался перцовый баллончик.

– Мне очень не понравился ее презрительный взгляд. После этого я решил совершить ее убийство. Но перед этим надо было немного подождать, чтобы с обеих сторон прошли поезда. Затем я нанес около 5-6 ударов ножом. Удары я наносил в грудь и спину, так как она от меня отвернулась, – сказал на допросе обвиняемый.

Мужчина также признался, что очень боялся разоблачения. Сначала переживал, что его найдут, но потом успокоился, увидев в СМИ публикации о том, что подозревают маргинальных лиц.

Защита утверждает, что признательные показания были даны под давлением. Адвокат настаивает на проведении экспертизы, которая может выявить следы электрошокера на теле подзащитного. Также он обратил внимание на нестыковки в деле: рост мужчины на записи с камер – 175–180 см, тогда как у обвиняемого – 190 см. Кроме того, защитник отмечает отсутствие ДНК на месте преступления.

Семья погибшей заявила гражданский иск на 15 миллионов рублей. За убийство пенсионерки мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".