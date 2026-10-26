Терпел неделю и чуть не лишился желудка: во Владивостоке извлекли зубной протез из живота

На прием в больницу попал 80-летний пенсионер. Оказалось, что неделю назад он случайно проглотил съемный зубной протез. Мужчина долго не обращался к врачам, рассчитывая, что инородный предмет выйдет сам.

Со временем терпеть боль стало невыносимо, и пенсионер оказался в приемном отделении с жалобами на резь в животе. Обследование показало, что ситуация критическая: крупный протез застрял и закупорил просвет. К тому же его острые края повредили слизистую. Это грозило разрывом стенки органа или образованием сквозного отверстия.

– <...> главная сложность заключалась в том, чтобы не повредить стенки желудка острым краем протеза, который плотно к ним прилегал, – говорится в сообщении.

Спасать пациента пришлось эндоскопистам. Сложную манипуляцию провели заведующий отделением Владимир Бурмистров и врач-стажер Анастасия Коршок. Они использовали специальный инструмент – "аллигатор с крысиным зубом". Врачи успешно справились с задачей и извлекли предмет.

Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно. После успешной операции его выписали, и восстановление он продолжает дома. Об этом пишет "Восток-Медиа".