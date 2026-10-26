Мурашко назвал две прививки, которые стоит поставить ребенку

С наступлением осени в стране традиционно начинается подъем сезонной заболеваемости. В связи с этим глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул важность своевременной вакцинации детей.

– Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции, – рассказал Мурашко в беседе с "РИА Новости".

По словам министра, прививки помогают защитить здоровье не только самого ребенка, но и окружающих его людей. Дети много общаются и часто контактируют с другими, поэтому вакцинация позволяет всей семье легче пройти эпидемический сезон.

Ранее глава Минздрава сообщал, что иммунитет после прививки от гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона. По этой причине вакцинацию против этой инфекции необходимо проходить ежегодно. Об этом пишет "РосБалт".