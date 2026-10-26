Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на Урале: движение остановлено

Инцидент произошел в ночь на 26 октября. По данным СвЖД, около 01:30 по местному времени на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково участка Решеты – Арамиль вагоны грузового состава сошли с путей.

– Пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено, – говорится в сообщении СвЖД.

После схода вагонов начался пожар. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. Сейчас специалисты выясняют причины схода вагонов и последующего возгорания.

В СвЖД уточнили, что пассажирские поезда на этом участке не курсируют. Об этом пишет "РосБалт".