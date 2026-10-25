Происшествия

Выстрел в собственном доме: рэпер Миша Маваши умер в 41 год

В Воронеже погиб рэпер Миша Маваши. О трагедии сообщили его близкие.

Стало известно о смерти рэпера Миши Маваши – музыкант умер в 41 год. О случившемся сообщили его родственники, однако причину смерти они не назвали.

По данным Baza, рэпер скончался от огнестрельного ранения. Всё произошло у него дома: пуля попала в верхнюю левую часть головы. Музыканту вызвали скорую и доставили в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. Как отмечает канал, у него диагностировали отёк мозга и обильную потерю крови – рана оказалась слишком серьёзной, спасти его не смогли.

По данным Baza, Миша Маваши чистил ружьё, когда оно выстрелило.

Позже стало известно что СК Воронежской области проводит проверку по факту произошедшего.

Фото: вк / Миша Маваши
Автор: Анисия Шокель
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