Выстрел в собственном доме: рэпер Миша Маваши умер в 41 год

Стало известно о смерти рэпера Миши Маваши – музыкант умер в 41 год. О случившемся сообщили его родственники, однако причину смерти они не назвали.

По данным Baza, рэпер скончался от огнестрельного ранения. Всё произошло у него дома: пуля попала в верхнюю левую часть головы. Музыканту вызвали скорую и доставили в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. Как отмечает канал, у него диагностировали отёк мозга и обильную потерю крови – рана оказалась слишком серьёзной, спасти его не смогли.

По данным Baza, Миша Маваши чистил ружьё, когда оно выстрелило.

Позже стало известно что СК Воронежской области проводит проверку по факту произошедшего.