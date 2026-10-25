ДТП в Кузбассе: два микроавтобуса решили проскочить на зелёный - что из этого вышло

В соцсетях Новокузнецка распространилось видео с ДТП на Климасенко. Судя по кадрам, всё произошло около 6 утра.

На видео видно, как два микроавтобуса не поделили дорогу. При повороте налево произошло столкновение со встречным транспортом. Судя по кадрам, машины хотели проскочить на мигающий зелёный – вот и последствия.

В комментариях подписчики уже вовсю обсуждают случившееся.