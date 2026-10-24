"Приходится покупать за свой счет": в Кузбассе проверят ситуацию с лекарствами для больного ребенка

В Следственный комитет обратилась жительница Ленинска-Кузнецкого. Женщина пожаловалась на то, что ее пятилетнему сыну не выдают положенное лекарство. Она написала об этом в комментариях под постом Информационного центра СК России во "ВКонтакте".

Ребенок страдает тяжелым заболеванием. В сентябре этого года ему назначили препарат, но до сих пор он его так и не получил. Причина в том, что лекарства не оказалось в аптеке. Боясь, что у сына начнутся осложнения, женщина покупает медикаменты за свои деньги.

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по этому факту. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, что удастся выяснить, и о мерах, которые примут, чтобы ребенок получил необходимую помощь. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате.