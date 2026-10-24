Кузбассовец попытался передать наркотики пациенту в больницу

В Новокузнецке перед судом предстанет 49-летний местный житель, которого обвиняют в попытке передать наркотики в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В апреле этого года в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения. Они заметили, что кто-то пытается передать пациенту подозрительный пакет. Внутри вместе с продуктами лежали шприцы с наркотическим веществом.

Правоохранители быстро вышли на след и задержали подозреваемого – ранее судимого мужчину. Как выяснилось, он забрал оптовую партию запрещенных веществ из тайника и хотел передать их своему знакомому, который находился на лечении.

– Обвиняемый спрятал шприцы с наркотиком в пакет с продуктами и привязал к веревке, которую спустил пациент. Работник медицинского учреждения пресекла передачу наркотического средства, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли опасную находку и отправили на экспертизу. Исследование показало, что в шприцах находится карфентанил общим весом более 2 граммов. Теперь мужчине предстоит ответить перед судом. По статье ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.