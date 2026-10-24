Кодовое слово "бесчеловечность": пенсионерка из Кузбасса лишилась 4,5 млн рублей из-за мошенников

Полиция Юргинского округа разбирается в истории, которая случилась с 66-летней местной жительницей. Женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой аферистов и лишилась больше 4,5 миллиона рублей.

Все началось с телефонного звонка. Незнакомка на другом конце провода представилась сотрудницей энергокомпании и сказала, что сейчас проходит проверка электросчетчиков. Чтобы завершить процедуру, у пенсионерки попросили номер СНИЛС. Женщина продиктовала данные, и вскоре ей позвонил другой человек – якобы специалист по безопасности портала "Госуслуги". Он запугал женщину: сказал, что ее личный кабинет взломан, на портале висит доверенность на неизвестного человека и якобы была попытка перевода денег террористическому государству.

Затем в дело вступил третий собеседник, назвавшийся работником Росфинмониторинга. Он подробно объяснил, как спасти ситуацию: нужно снять все накопления и передать их специальному курьеру, пока спецслужбы ищут взломщика.

– Несмотря на то, что потерпевшая знала о такой схеме обмана из СМИ, она дважды снимала деньги и передавала их курьеру, назвавшему кодовое слово "бесчеловечность", – говорится в сообщении.

Женщина поняла, что ее обманули, только когда звонки прекратились. Она пришла в полицию и написала заявление. Сейчас оперативники ищут подозреваемых, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет колонии.