Общество

Снег и гололедица: какой будет погода в Кузбассе 25 октября

Синоптики раскрыли, какая погода ожидается в Кемеровской области завтра, 25 октября.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра раскрыли прогноз погоды на завтра, 25 октября. Так, снова будет снежно и прохладно.

По данным синоптиков, ночью в регионе похолодает до – 1...-6 градусов, местами до – 11. Днем воздух прогреется до – 3...+2.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

– Облачно. Небольшой, местами умеренный снег, днем с мокрым снегом, днем местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица, – говорится в прогнозе.

В Кемерове ночью ожидается – 3...-5 градусов, днем – 0...+2. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В областном центра будет облачно, пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом, а на дорогах местами гололедица.

Фото: VSE42.Ru
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