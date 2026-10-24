Снег и гололедица: какой будет погода в Кузбассе 25 октября

Синоптики Кемеровского гидрометцентра раскрыли прогноз погоды на завтра, 25 октября. Так, снова будет снежно и прохладно.
По данным синоптиков, ночью в регионе похолодает до – 1...-6 градусов, местами до – 11. Днем воздух прогреется до – 3...+2.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
– Облачно. Небольшой, местами умеренный снег, днем с мокрым снегом, днем местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица, – говорится в прогнозе.
В Кемерове ночью ожидается – 3...-5 градусов, днем – 0...+2. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В областном центра будет облачно, пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом, а на дорогах местами гололедица.