Снег и гололедица: какой будет погода в Кузбассе 25 октября

"Все болячки как будто отпустили меня! Я танцую до упаду и не чувствую усталости"

День пожилого человека, который ежегодно отмечается в мире 1 октября, выдался особенным для жителей поселка Николаевка в Новокузнецком районе Кемеровской области. Группа «Сибантрацит» подготовила для представителей «серебряного возраста» необычное развлечение: игру в музыкальное лото. Любимые композиции на пару часов не только погрузили более 30 гостей в веселье и праздничную суету, но и всколыхнули их сердцах много приятных воспоминаний о молодости.