Землетрясение магнитудой 4,9 встряхнуло Кузбасс

Ночью в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр сейсмособытия располагался в Беловском муниципальном округе, всего в 4 км от поселка Краснобродский. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Илья Середюк.

По словам главы региона, колебания земли ощущались в Киселевске, Белове, Ленинск-Кузнецком, а также в Прокопьевском и Беловском муниципальных округах.

– По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, – сообщил Илья Середюк.

Информации о нарушениях в работе предприятий на этой территории не зарегистрировано. Специалисты продолжают мониторинг обстановки. Власти отмечают, что оснований для беспокойства нет. Губернатор поручил главам близлежащих территорий взять ситуацию на контроль.