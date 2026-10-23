Легенда российского кино приехал в Кузбасс на встречу со школьниками – куда и зачем

Кузбасс присоединился к проекту в 2025 году. С тех пор уже несколько литературных клубов в кузбасских школах попали в список лучших в стране. Это клуб гимназии № 32 г. Новокузнецка "Знайка", объединения лицея № 20 из Междуреченска и кемеровская школа № 14.

Главная цель проекта – популяризация чтения среди детей и подростков и приобщение их к миру художественной литературы.

Алексей Чадов получил широкую известность благодаря картинам "Ночной дозор" и "9 рота", после чего снялся во многих других популярных фильмах и сериалах. В качестве режиссёра снял ленты "Своя война. Шторм в пустыне" и "(Не)искусственный интеллект".