Забила приемного сына до смерти: екатеринбурженка отбывает срок в Кузбассе

Екатеринбурженка, получившая девять лет колонии за смерть шестилетнего приёмного сына, отбывает наказание в исправительной колонии № 50 в Юрге. Об этом "КП-Екатеринбург" рассказала мать женщины.

В 2018 году супруги взяли под опеку двух братьев из детского дома Нижнего Тагила. Летом того же года шестилетний мальчик погиб. Позже экспертиза эксгумированного тела выявила признаки систематических избиений. На черепе ребёнка обнаружили следы сильных ударов.

Приёмные родители до последнего не признавали вину. Женщина утверждала, что мальчик поскользнулся на плитке в ванной и ударился головой о порог.

После гибели ребёнка органы опеки забрали его брата и ещё одну приёмную девочку из семьи.

– С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было. Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей, – рассказывали в следственном отделе СК по Чкаловскому району Екатеринбурга.

В итоге мужчину приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы, а его жену – к девяти годам колонии. Обжаловать приговор супругам не удалось.

По словам матери екатеринбурженки, мужчина умер в сентябре 2024 года в возрасте 52 лет. Ее дочь продолжает отбывать наказание в Юрге. Дома её ждут двое сыновей: старший уже работает, младшему 15 лет. Сейчас они живут с бабушкой, которая вместе с родственниками навещает осуждённую.