"Бил головой и кулаком": якутский пенсионер получил штраф за повторное избиение сожительницы

Инцидент произошел 1 августа 2026 года в доме потерпевшей. Во время ссоры разъяренный мужчина набросился на женщину. Сначала он ударил ее лбом в область лба, затем повалил на диван, удерживал обеими руками и дважды ударил головой по лицу. После этого пенсионер дважды ударил жертву кулаком правой руки в область левого уха. Последствия – множественные кровоподтеки на левой руке женщины: на внутренней стороне плеча и внешней стороне предплечья.

– Специалисты заключили, что повреждения причинили потерпевшей физическую боль, но не повлекли вреда здоровью, – говорится в сообщении.

Переломным моментом, из-за которого дело перешло из административной плоскости в уголовную, стало то, что на момент инцидента мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные действия. Именно рецидив и стал основанием для возбуждения уголовного дела.

В суде подсудимый полностью признал вину, но отказался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией. Признание вины суд расценил как смягчающее обстоятельство. При назначении наказания учли характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, его имущественное положение – мужчина получает пенсию по старости, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге суд назначил штраф в размере 25 тысяч рублей с рассрочкой выплаты равными частями на 3 месяца. Кроме того, с осужденного в доход федерального бюджета взысканы процессуальные издержки – 15 тысяч 38 рублей 40 копеек, потраченные на оплату услуг адвоката по назначению. Об этом пишет КП-Якутия.