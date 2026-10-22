Кошмар на переходе: в Ставрополе машина сбила пенсионерку с двухлетней внучкой

ДТП произошло около 11:25. Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, 47-летняя женщина за рулем "Киа" выезжала с дворовой территории по улице Ворошилова и не предоставила преимущество пешеходам. В этот момент 60-летняя пенсионерка с двухлетней внучкой в коляске пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии малышка и ее бабушка были доставлены в медицинское учреждение.

Следователи выяснили, что женщина за рулем легковушки в последнее время не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, а на момент аварии была трезва. Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ДТП. Об этом пишет "КП-Северный Кавказ".