Кошмар на переходе: в Ставрополе машина сбила пенсионерку с двухлетней внучкой

в Ставрополе 47-летняя женщина за рулем легкового автомобиля сбила прямо на пешеходном переходе пенсионерку с коляской, в которой находилась ее двухлетняя внучка.
ДТП произошло около 11:25. Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, 47-летняя женщина за рулем "Киа" выезжала с дворовой территории по улице Ворошилова и не предоставила преимущество пешеходам. В этот момент 60-летняя пенсионерка с двухлетней внучкой в коляске пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии малышка и ее бабушка были доставлены в медицинское учреждение.
Следователи выяснили, что женщина за рулем легковушки в последнее время не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, а на момент аварии была трезва. Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ДТП. Об этом пишет "КП-Северный Кавказ".