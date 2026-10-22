Волна эвакуаций: в Кузбассе "заминировали" несколько техникумов – соцсети

Сегодня, 22 октября, сразу несколько учебных заведений Новокузнецка получили ложные сообщения о минировании. Информация об этом появилась в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".

– Не знаете, что произошло, почему почти во всех колледжах минирование? – задался вопросом один из читателей канала.

По словам очевидцев, студентов отпускали с занятий домой:

– Говорят сейчас несколько техникумов заминировали, всех с занятий отпустили.

Также сообщалось, что к учебным заведениям приезжали полицейские с собаками. Специалисты проверяли здания на наличие опасных предметов. В канале опубликовали видео с мест событий.

По данным канала, массовая эвакуация произошла в таких учебных заведениях как НТТТ, НТЭТ, ККАСиЦТ, КИТ, КМТ.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что неизвестные "заминировали" в Кемерове приставов.