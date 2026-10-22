Волна эвакуаций: в Кузбассе "заминировали" несколько техникумов – соцсети

В Новокузнецке эвакуировали несколько учебных заведений из-за ложных сообщений о минировании. Информация появилась в соцсетях.
Сегодня, 22 октября, сразу несколько учебных заведений Новокузнецка получили ложные сообщения о минировании. Информация об этом появилась в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".
– Не знаете, что произошло, почему почти во всех колледжах минирование? – задался вопросом один из читателей канала.
По словам очевидцев, студентов отпускали с занятий домой:
– Говорят сейчас несколько техникумов заминировали, всех с занятий отпустили.
Также сообщалось, что к учебным заведениям приезжали полицейские с собаками. Специалисты проверяли здания на наличие опасных предметов. В канале опубликовали видео с мест событий.
По данным канала, массовая эвакуация произошла в таких учебных заведениях как НТТТ, НТЭТ, ККАСиЦТ, КИТ, КМТ.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что неизвестные "заминировали" в Кемерове приставов.