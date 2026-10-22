Жестокое убийство в Тюмени: пропавшую женщину нашли закопанной в лесу

В Тюменской области произошло жестокое убийство. Тело 56-летней женщины с огнестрельными ранениями нашли закопанным в лесном массиве рядом с селом Бухтал Нижнетавдинского района. Погибшая пропала 20 октября – по предварительным данным, после стрельбы на улице Олимпийской. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В деле фигурирует 52-летний бывший супруг погибшей. Правоохранители уже установили его причастность к произошедшему. Мужчину доставили к следователю, сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

– Окончательные выводы о его роли в произошедшем будут сделаны по результатам расследования и судебного разбирательства, – сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Криминалисты осмотрели не только место, где нашли тело, но и автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. С места изъят предмет, который может оказаться орудием убийства. Также назначен ряд судебных экспертиз.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и восстанавливают хронологию событий, которые привели к гибели женщины. Главный вопрос, на который предстоит ответить следствию, – что именно произошло между бывшими супругами и какой мотив мог толкнуть мужчину на преступление. Об этом пишет Megatyumen.ru.