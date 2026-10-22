"Пряталась в диване": многодетную мать из Красноярска наказали за долг по алиментам

В Красноярске предстала перед судом многодетная мать – злостная неплательщица алиментов. Доходило до того, что она пряталась от полицейских в диване, чтобы ее не привлекли к ответственности за нежелание содержать троих детей.

О подробностях этого дела рассказали 21 октября в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Женщину обвиняли в неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда. К административной ответственности ее уже привлекали, но это не помогло.

Задолженность по алиментам составила почти два с половиной миллиона рублей. Женщина не работала и всячески скрывалась от их уплаты. Так, что ее даже пришлось объявлять в розыск. В итоге правоохранители нашли ее, когда она пряталась в диване.

– Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ, – говорится в сообщении.

О случившемся пишет "КП-Красноярск".