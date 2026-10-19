Прямая линия с Путиным пройдет в декабре: что известно

Кремль определился со сроками традиционного общения Владимира Путина с россиянами и журналистами: совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция состоятся в декабре. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– На декабрь, – так представитель Кремля ответил на вопрос о дате мероприятия.

По словам Пескова, к ежегодной встрече президента с гражданами и представителями СМИ уже начали готовиться. В 2026 году оба формата снова объединят в одно событие – "Итоги года с Владимиром Путиным". Такой подход позволяет главе государства за одну трансляцию ответить и на обращения россиян, и на вопросы журналистов. Вместе эти форматы проводят с 2023 года.

Для сравнения: предыдущие "Итоги года" прошли 19 декабря 2025-го. Тогда общение президента с гражданами и прессой длилось четыре часа 27 минут, а перед началом эфира Песков сообщал, что поступило почти 3 миллиона вопросов. Об этом пишет "РосБалт".