Зарезал ради ипотеки: вскрылись жуткие детали убийства женщины и малышки таксистом-мигрантом под Новосибирском

Подробности дела стали известны КП-Новосибирск из материалов следствия.

С матерью-одиночкой боец ММА познакомился во время поездки – он вез ее на такси. Они начали общаться. После получения наследства женщина рассказала ему о деньгах. Мужчина даже помог приобрести ей автомобиль.

Позже женщина попросила таксиста отвезти ее на станцию техобслуживания. Именно эта поездка закончилась трагедией: мужчина убил пассажирку на глазах у 5-летней дочери. Какое-то время он возил труп рядом с малышкой, а потом расправился и с ней.

На суде мужчина утверждал, что схватился за нож во время ссоры, однако следствие установило и другой мотив – корысть. После убийства он забрал деньги погибшей и продал ее автомобиль.

Как выяснилось из материалов дела, наличные понадобились мужчине для покупки собственного жилья. Он был женат и воспитывал двоих детей, а семья жила в квартире тещи. Супруги планировали оформить ипотеку, но денег на первоначальный взнос не хватало из-за высоких процентных ставок.

После убийства мужчина решил выдать похищенные деньги за собственные. Он пришел к теще, рассказал, что якобы защищался от нападения женщины, и попросил помочь ему уехать. Перед отъездом он передал ей газетный сверток с пачками пятитысячных купюр, заявив, что это его деньги и они предназначены для жены.

Позже теща вместе с мужем рассказала дочери о случившемся и передала ей сверток. Однако женщина отказалась брать наличные. Впоследствии она передала их следователю.

Сам мужчина после преступления планировал скрыться за границей. Его задержали в Казахстане, а затем передали российским правоохранительным органам.

Год назад суд вынес ему приговор – 23 года лишения свободы. Стало известно, что мужчина умер, поэтому отбывать назначенный срок он не будет.