Почтой через всю страну: в Якутии детские наборы помогли поймать наркокурьера

40-летняя жительница Ростовской области входила в ОПГ и была наркокурьером. С августа по сентябрь 2024 года она находилась в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, выполняла указания куратора.

Женщина фасовала растительный наркотик и прятала его в коробки с детскими наборами для творчества. Затем получала данные адресатов и отправляла посылки с красками, пластилином и цветной бумагой в Якутию через отделения "Почты России".

Во время обысков правоохранители изъяли более 380 граммов наркотиков, а также предметы, которые использовались для фасовки и упаковки запрещенных веществ. Их обнаружили в доме женщины.

Как пишет КП-Якутия, ей предъявили обвинение сразу по трем преступлениям – незаконный сбыт и пересылка наркотических средств. Якутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение, а материалы дела направили в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.