"Все тело гнило": на Ставрополье погоня за фигурой мечты довела теннисистку до страшного

Своей историей 22-летняя теннисистка из Кисловодска поделилась в эфире программы "Что я наделала" на телеканале "Пятница".

По словам девушки, она давно была недовольна своей фигурой и мечтала о силуэте "песочные часы". На операцию решалась больше года, но в итоге весной этого года отправилась в Черкесск: в родном Кисловодске подобную процедуру не проводили.

Хирург обещала провести липофилинг под местной анестезией и заверила, что негативных последствий для здоровья не будет. Для увеличения бедер использовали собственный жир пациентки, который забрали из области плеч.

Однако, по словам девушки, процедура оказалась крайне болезненной: она чувствовала проколы и другие манипуляции. После вмешательства хирург закрыла раны гигиеническими прокладками, предупредила, что из них будет вытекать жидкость, и отправила пациентку домой.

– В первые дни у меня была жуткая слабость, концентрированная моча грейпфрутового цвета. Врач мне написала, что это нормальная реакция организма. Спустя двое суток я встала с кровати и упала в обморок, – рассказала спортсменка.

"Скорую" вызвала мама девушки. Теннисистку госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Медики выявили у нее две инфекции – золотистый стафилококк и синегнойную палочку. На их фоне развился сепсис. Девушке потребовались срочные операции.

Выяснилось, что причиной тяжелого состояния стала флегмона – острое гнойное воспаление мягких тканей, которое может быстро распространяться. Из-за осложнений врачам пришлось удалить пораженные ткани в области бедер.

– После этого у меня появились шишки на всем теле. Самая большая была на груди. Ее вскрыли, и это оказался абсцесс. Все тело у меня гнило. Я думала, что умру. Умирать – это страшно, – поделилась спортсменка.

Как пишет "КП-Северный Кавказ", хирург, проводившая процедуру, не извинилась и, напротив, обвинила пациентку в клевете, заявив о намерении обратиться в полицию. Позже, как сообщается в программе, выяснилось, что липофилинг выполняла не пластический хирург, а врач-невролог.