"Были в шоке": в Кемерове подростки оккупируют кинотеатры ради "Сумерек"

Подростки оккупируют кемеровские кинотеатры ради просмотра фильмов саги "Сумерки". Об этом рассказала сайту VSE42.Ru постоянная читательница, побывавшая на "премьере".

Как сказала собеседница, она пришла на фильм с подругой "по приколу" и была уверена, что зал окажется пустым. Ведь кто вообще пойдёт на древний фильм в кинотеатр в 2026 году?

– Как же мы ошибались… Были в шоке, что ближе к сеансу разобрали все места. Такого количества подростков я давно не видела, – признаётся кемеровчанка.

В итоге все два часа хронометража подругам пришлось сидеть в окружении детей, которые визжали при виде Эдварда и Карлайла, цитировали хором легендарные сцены и снимали всё на телефон.

– Опыт, конечно, незабываемый. Пришли чисто поржать, а в итоге с головой погрузились в кринж-вселенную "Сумерек", – отмечает новоявленная "фанатка" вампирской саги.

Но на вторую часть цикла девушка всё-таки не пойдёт.

Первые "Сумерки" вышли на экраны в ноябре 2008 года и стали настоящим феноменом, который не измеряется одними только кассовыми сборами и оценками кинокритиков. Фанаты до сих пор пересматривают всю серию из пяти фильмов, а кадр с вампирами-аристократами из третьей серии навеки вошёл в золотой фонд мемов.