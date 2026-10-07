На Урале толпа цыган избила кондуктора трамвая - подробности

Инцидент произошел днем 6 октября на остановке "Фрунзе". Как стало известно "КП-Екатеринбург", цыгане не хотели оплачивать проезд. 53-летний кондуктор настоял на оплате, после чего между ним и пассажирами произошел конфликт. В результате мужчине рассекли бровь.

Фельдшеры скорой помощи оказали ему помощь и зашили рану. Несмотря на травму, кондуктор решил продолжить работу и остался до конца смены.

– Он у нас очень ответственный человек. Даже на больничный не стал уходить, – рассказала заместитель директора Южного трамвайного депо.

Информацию о нападении передали в полицию. В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сведения об инциденте зарегистрировали в отделе полиции № 5.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и участников конфликта. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове кондуктор автобуса вырвала ноготь ребенку.