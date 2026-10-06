"Берег реки усыпан мёртвыми птицами": в Кузбассе массово погибли утки и голуби

Новокузнечане бьют тревогу из-за катастрофы в сквере: там массово погибли пернатые. Очевидцы уверены, что виноваты отравители.
В сквере возле Абы на Металлургов в Новокузнецке массово погибли кряквы, о чём сообщает паблик "Подслушано Запсиб". Автор утверждает, что неизвестные раскидали какую-то отраву.
– Рассыпано было сильнодействующее вещество, потому что сегодня, в понедельник, несмотря на то, что утром всё тщательно было убрано, в сквере много погибших птиц, а голубей живых нет совсем. Весь берег реки усыпан мёртвыми птицами, – гласит заявление.
Очевидцы требуют найти и наказать виновных, подчёркивая, что раз погибли крупные утки, то отрава мощная.
Управление Ветеринарии Кузбасса сообщает во вторник, что Новокузнецкая станция по борьбе с болезнями животных возьмёт пробы с утиных трупов для проведения исследований, чтобы исключить особо опасные болезни. А убирать тушки поручат мэрии.
– Информация о необходимости уничтожения трупов птицы направлена в администрацию города, – сказали в управлении.