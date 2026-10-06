"Бил по голове и шее": на Урале мужчина полгода жестоко издевался над ребенком

Как установил суд, с 1 марта по 27 сентября житель Первоуральска, будучи пьяным, "воспитывал" ребенка: бил ее, издевался и угрожал убийством. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".

– Мужчина неоднократно наносил ей удары по голове, шее, плечам и ногам, оскорблял нецензурной бранью и угрожал убийством. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Первоуральский городской суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетней и угрозе убийством. Ему назначили 3 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, с уральца взыскали 130 тысяч рублей в качестве компенсации потерпевшей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе девочку годами держали в аду – она терпела истязания отчима и систематические побои.