Вез трупы в грузовике: дезертир расчленил тела трех женщин в Нижегородской области

Как сообщили ИА "Время Н" в пресс-службе регионального управления СК России, уголовное дело в отношении мужчины возбудили военные следственные органы СК.

Ранее мужчина дезертировал из воинской части и скрывался у сожительницы в поселке Неклюдово Борского округа. 3 октября между ними произошел конфликт, в ходе которого нижегородец до смерти избил женщину по голове монтировкой. Ее тело мужчина спрятал в подвале дома.

После этого он приехал к матери и дочери погибшей в Нижний Новгород и рассказал о произошедшем. Женщины заявили, что намерены обратиться в полицию. После этого мужчина забил монтировкой и их.

Затем он расчленил тела, уложил фрагменты в полиэтиленовые пакеты и арендовал автомобиль "Газель", чтобы вывести их в лес.

5 октября машину остановили сотрудники ГИБДД на посту ДПС. В кузове находились чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель объяснил, что это личные вещи пассажира. Тот занервничал и внезапно побежал, но сотрудники полиции его задержали. При досмотре в багаже обнаружили фрагменты тел людей.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина рассказал, что убил и расчленил трех женщин. Вину он признал частично.

В Нижегородский гарнизонный военный суд направили ходатайство о заключении его под стражу.