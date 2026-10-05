"Нагрузка без права выключиться": нижегородский учитель – о работе в школе и зарплате мечты

Учитель истории школы №49 в Нижнем Новгороде Павел Акопян работает в системе образования 15 лет. В интервью NewsNN он рассказал о тяжелой эмоциональной нагрузке, нехватке педагогов, зарплатах и том, как изменились современные школьники.

По словам учителя, настоящий педагог должен не только хорошо знать свой предмет, но и понимать, что за каждым ребенком стоит личная история.

– Когда ты заходишь в класс, ты должен точно понимать, что перед тобой сидят дети, за которыми стоят их личные истории, и не всегда они с "оттенком счастья", – отметил Акопян.

Рабочий день учителя начинается около 06:00 с проверки школьных чатов и может закончиться ближе к полуночи. После шести-восьми уроков остаются семейные дела и подготовка к работе.

Самой сложной частью профессии педагог назвал эмоциональную нагрузку.

– Для меня самое трудное в работе учителя – это эмоциональная нагрузка без права "выключиться". Ты все время "на сцене". Даже уставший или расстроенный по самым разным обстоятельствам, ты должен быть спокойным, доброжелательным и, конечно, справедливым, – рассказал собеседник.

Говоря о современной молодежи, учитель отметил, что школьники стали иначе представлять свое будущее. Среди популярных ответов его нынешних девятиклассников – блогер, стилист, работа в рекламе и желание много зарабатывать. При этом сам он хотел бы чаще видеть среди таких планов прикладные и созидательные профессии.

Акопян считает, что проблема кадрового дефицита в школах не только в зарплатах: молодые специалисты приходят, но многие быстро увольняются. По его мнению, доход педагога должен быть не менее 100 тысяч рублей, однако одновременно необходимо повышать требования к профессии и создавать условия для роста учителей.

Положительно педагог относится и к введению оценок за поведение. По его мнению, такая система может помочь подросткам увидеть связь между поступками и последствиями, если внешний контроль не заменит внутреннюю мотивацию.

При этом с мнением о том, что ЕГЭ по истории сводится к натаскиванию, учитель категорически не согласен. По его словам, экзамен проверяет не только знания дат и событий, но и умение аргументировать и работать с информацией.