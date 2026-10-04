Кровь на асфальте: лихач на BMW устроил в Кузбассе адское месиво с тремя машинами

В Новокузнецке столкнулись три иномарки, что привело к ужасающим последствиям.
В ночь с субботы на воскресенье в южной столице Кузбасса на Заводском шоссе устроили адское месиво. Очевидцы делятся в соцсетях страшными кадрами, на которых запечатлены развороченные легковушки и лежащие на асфальте окровавленные пострадавшие.
В ГИБДД Кузбасса рассказали сайту VSE42.Ru, что пострадали трое.
– По предварительным данным, 27-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным Volkswagen Polo под управлением 27-летнего мужчины. Далее BMW столкнулся с попутным Geely, которым управлял 27-летний мужчина, – сказали в ГАИ.
В результате пострадали водитель и 41-летний пассажир BMW, а также водитель Volkswagen. Искорёженные машины эвакуировали с помощью автокрана.
ГИБДД призывает кузбасских автомобилистов отказаться от опасных манёвров в тёмное время суток и строго соблюдать правила обгона.